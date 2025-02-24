У Новоросійську затонуло російське науково-дослідне судно

В акваторії порту міста Новоросійськ у Краснодарському краї РФ затонуло маломірне науково-дослідне судно “Ашамба”, власником якого є Інститут океанології РАН ім. Ширшова.

Про це повідомляють росЗМІ.

Інцидент стався на вихідних в акваторії яхт-клубу “7 футів”. За попередньою інформацією, причиною стало обмерзання і втрата остійності судна.

Як повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю, власник судна найближчим часом має встановити бони для запобігання забруднення дизельним паливом, присутність якого у воді вже спостерігається.