У новорічну ніч знищено 87 дронів-“камікадзе”

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed». Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це йдеться у зведенні Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

У більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу по маршруту слідування безпілотників.

Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил.

“У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131»”, – повідомляють ПС ЗСУ.