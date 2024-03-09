У новому офісі Google не працює Wi-Fi

У новому офісі Google творці штучного інтелекту змушені працювати в умовах відсутності Wi-Fi, повідомляє Reuters.

Компанія Google щосили розхвалює численні інновації в першій будівлі, повністю спроектованій і побудованій веб-гігантом, і навіть переводить туди робітників, щоб зосередитися на своєму найгучнішому проекті – генеративному штучному інтелекті. Але деякі кажуть, що хотіли б, щоб ці інновації включали в себе пристойний Wi-Fi.

Будівля “Bay View”, розташована на території штаб-квартири Alphabet у Маунтін-В’ю, Каліфорнія, вже кілька місяців страждає від неробочого або, у кращому випадку, нестабільного Wi-Fi.

У цьому офісі, обладнаному кріслами для спільної роботи, не дуже зручно працювати з ноутбуками, оскільки для отримання постійного доступу в Інтернет співробітникам доводиться підключатися до кабелю Ethernet на своїх робочих місцях. Деякі обходяться тим, що використовують свої телефони як точки доступу.

Компанія рекламувала нову будівлю і прилеглий до неї кампус у 229-сторінковому глянсовому виданні, що розповідає про його передові можливості, такі як “інтер’єри в стилі Googley” і “середовище, де у кожного є інструменти, необхідні для досягнення успіху”.

Однак представниця Google визнала, що “у нас були проблеми з підключенням до Wi-Fi у “Bay View”. За її словами, Google “внесла низку поліпшень для розв’язання цієї проблеми”, і компанія сподівається, що найближчими тижнями її буде усунуто.

За словами одного з інженерів зі штучного інтелекту, що працює в цій будівлі, де також розташовуються співробітники рекламної групи, неполадки з Wi-Fi зламали плани Google виконати вимогу про триденний робочий тиждень.

“Безсумнівно, провідна світова інтернет-компанія повинна була розібратися з цією проблемою”, – сказав він. Як і інші співробітники, він говорив з Reuters на умовах анонімності, оскільки Google не дозволила їм розповідати про умови роботи.

Менеджери закликають працівників виходити на вулицю або сидіти в прилеглому кафе, де сигнал Wi-Fi сильніший. Деяким нещодавно видали нові ноутбуки з потужнішими чипами Wi-Fi.

Google не розкриває причини проблем із Wi-Fi, але працівники кажуть, що дах будівлі площею 600 000 квадратних футів, схожий на хвилю, поглинає широкосмуговий зв’язок, як Бермудський трикутник.

Під цим океанським дахом співробітники Google поспішають викотити останні версії передового програмного забезпечення для штучного інтелекту, відомого як Gemini, що є ключем до майбутнього Google.

Такий ШІ став сенсацією Кремнієвої долини після широкого поширення ChatGPT наприкінці 2022 року.

Відповідаючи на запитання Reuters, чи достатньо в кампусі Wi-Fi, Gemini висловив обережний оптимізм. “Цілком імовірно, що в кампусі Bay View є Wi-Fi”, – відповів ШІ.

“Оскільки це штаб-квартира великої технологічної компанії, було б дивно, якби там не було Wi-Fi”.