        Суспільство

        У Нотаріальній палаті заявили про витік даних під час тестування системи е-нотаріату

        Галина Шподарева
        18 Вересня 2025 14:41
        Оформлення документів / Фото ілюстративне: chas.news
        Оформлення документів / Фото ілюстративне: chas.news

        Під час тестування навчальної версії системи е-нотаріату стався витік даних. У відкритому доступі опинилися справжні записи з реєстрів довіреностей і заповітів.

        Про це повідомили у Нотаріальній палаті України.

        Нотаріальна палата України звернулася до Першого віцепрем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра юстиції Германа Галущенка із закликом зупинити тестування системи е-нотаріату та захистити нотаріальну таємницю.

        У листі від 18 вересня 2025 року зазначається, що під час роботи з навчальною версією системи стали доступними реальні дані з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти.

        “У ході роботи з навчальною версією системи е-нотаріат стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей і Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти. Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян”, – йдеться в заяві.

        Організація висловила готовність долучитися до опрацювання пропозицій і зауважень для врегулювання ситуації. Водночас у Палаті наголосили на важливості створення надійної та безпечної системи е-нотаріату.


