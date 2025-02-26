Кримінал

У Німеччині затримали судно, що йшло із Петербурга – його підозрюють у пошкодженні кабелю в Балтійському морі
26 Лютого 2025 18:36
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Ілюстративне фото прокладки підводного кабелю / BBC
Ілюстративне фото прокладки підводного кабелю / BBC

У німецькому порту Кіль поліція затримала танкер, що прямував із Санкт-Петербурга, за підозрою в пошкодженні кабелю в Балтійському морі.

Про це повідомляє агентство DPA.

Танкер “Арне” йшов під прапором Антигуа і Барбуди в іспанську Севілью. Судно викликало підозру у поліції, оскільки у нього був відсутній якір.

У поліції відмовилися коментувати інцидент, пославшись на розслідування, що триває.

Останніми місяцями в Балтійському морі сталося кілька інцидентів, пов’язаних із пошкодженням кабелів і трубопроводів. Під підозру в саботажі потрапляли судна, пов’язані з російським “тіньовим флотом”.


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