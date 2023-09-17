У Німеччині сутички: 200 затриманих

У німецькому Штутгарті в суботу під час проведення еритрейськими біженцями інформаційного заходу спалахнули сутички між прихильниками й противниками чинного режиму в країні, в результаті чого поліція затримала майже 200 людей.

Про це пише Bild.

У Штутгарті й околицях у суботу близько 200 людей прийшли на захід, організований Федерацією еритрейських асоціацій, які симпатизують уряду Еритреї. Паралельно прийшли кілька невеликих груп опозиційно налаштованих до еритрейської влади.

Останні напали на учасників заходу Федерації еритрейських асоціацій й поліцейських, які його охороняли. Поліцейські застосували проти нападників кийки та перцевий газ і мусили викликати додаткові сили, аби стримати заворушення, зокрема кінні підрозділи.

Еритрейці використовували каміння, пляшки, металеві прути й оббиті цвяхами дерев’яні рейки. У результаті двадцять шість німецьких поліцейських зазнали поранень, четверо учасників акції та двоє представників опозиції. Шістьох правоохоронців довелося госпіталізувати.

Усього поліція у Штутгарті затримала близько 200 людей, яких звинувачують у серйозному порушенні громадського порядку. Чотирьох підозрюваних уже заарештували.