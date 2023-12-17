У ніч на неділю Україну атакували 20 безпілотників, ракети “Іскандер” та Х-59

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч проти 17 грудня російські військові атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К», керованою авіаційною ракетою Х-59, а також 20 ударними безпілотниками типу «Shahed».

Повітряні сили збили усі 20 дронів та керовану авіаційна ракета Х-59, йдеться у повідомленні українських військових. Крилата ракета “Іскандер-К” “не досягла своєї мети”, йдеться у заяві ЗСУ.

Як повідомили сили оборони Півдня, 16 із 20 дронів, які атакували сьогодні вночі Україну, були запущені по південним регіонам країни. 7 дронів було збито над Херсонській областю, 9 — над Одеською.

На Одещині збитий дрон упав на приватний будинок і вибухнув, йдеться у повідомленні. За інформацією військових, вибуховою хвилею було пошкоджено будинки навколо, ангар із майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

На місці виявлено одного загиблого чоловіка, йдеться в повідомленні сил оборони Півдня.