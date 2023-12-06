Суспільство

У Непалі затримали чоловіків, які займались переправленням молоді до РФ для війни 

6 Грудня 2023 11:52
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рф, війна

У Непалі поліція затримала 10 чоловіків, які  відправляли молодих людей до Росії для вербування в російську армію.

Про це повідомляє Reuters, ВВС

Повідомляється, що за даними поліції округу Катманду, затримані збирали з постраждалих до $9 тис. і відправляли в Росію за туристичними візами через ОАЕ.

Після цього їх вербували в російську армію. “Йдеться про контрабанду людей… організованої злочинності”, – сказав глава місцевої поліції Бхупендра Кхатрі.

Непальські солдати, гуркхі, служать у британській та індійській армії відповідно до угоди між трьома країнами. З Росією у Непалу подібних домовленостей немає.


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