У Непалі затримали чоловіків, які займались переправленням молоді до РФ для війни 

У Непалі поліція затримала 10 чоловіків, які відправляли молодих людей до Росії для вербування в російську армію.

Про це повідомляє Reuters, ВВС

Повідомляється, що за даними поліції округу Катманду, затримані збирали з постраждалих до $9 тис. і відправляли в Росію за туристичними візами через ОАЕ.

Після цього їх вербували в російську армію. “Йдеться про контрабанду людей… організованої злочинності”, – сказав глава місцевої поліції Бхупендра Кхатрі.

Непальські солдати, гуркхі, служать у британській та індійській армії відповідно до угоди між трьома країнами. З Росією у Непалу подібних домовленостей немає.