У неділю на півночі країни місцями 21-23° морозу

В Україні у неділю та понеділок, 23 та 24 лютого, без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у неділю вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18° морозу, у північних областях місцями 21-23° морозу, у західних областях та в Криму 8-13° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних областях 0-5° тепла.

В Києві 23 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 13-15° морозу, вдень 1-3° морозу.

В понеділок в Україні вітер північний, на заході країни переважно південний, 3-8 м/с. Температура вночі 8-13° морозу (у північно-східних областях 11-16°, в західних та південних областях 5-10° морозу); вдень від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 1-6° тепла, у східних областях 1-6° морозу.

В Києві без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень близько 0°.