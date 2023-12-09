У небі над Криворіжжям сили ППО знищили російську ракету

Українські сили протиповітряної оборони в суботу у небі на Криворіжжям Дніпропетровської області знищили російську ракету, повідомив Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Офіційно! Наші захисники неба знищили ворожу ракету в небі над Криворіжжям», – написав Ситниченко у Telegram, не вказавши поки подробиць.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив, що ввечері було гучно у Криворізькому районі.

«Працювали наші оборонці неба. Збили ракету. Дякую! Вдень ворог вдарив по Нікополю. Атакував місто двома дронами-камікадзе. Пошкоджені інфраструктурний об’єкт, складська будівля та п’ятиповерхівка. Загиблих та постраждалих немає», – написав Лисак.