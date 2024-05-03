У небі над Харківщиною збили російський безпілотник

В Харківській області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено розвідувальний БпЛА противника.
Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.
За даними військовий, ймовірно це був російський розвідувальний дрон SuperCam
В Харківській області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено розвідувальний БпЛА противника.
Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.
За даними військовий, ймовірно це був російський розвідувальний дрон SuperCam
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