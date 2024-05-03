Суспільство

У небі над Харківщиною збили російський безпілотник

3 Травня 2024 19:59
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ппо
Збитий російський БПЛА SuperCam / Ілюстративне фото з соцмереж

В Харківській  області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено розвідувальний БпЛА противника.

Про це повідомляє Повітряне командування “Схід”.

За даними військовий, ймовірно це був російський розвідувальний дрон SuperCam


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