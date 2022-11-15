Суспільство

У найближчі дві доби синоптики прогнозують сніг

15 Листопада 2022 22:01
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Укргідрометцентр прогнозує, що в Україні у найближчі дві доби пройдуть помірні опади з мокрим снігом.

16 листопада у західних та північних областях вночі невеликий, удень помірний дощ, на півночі країни та в Карпатах із мокрим снігом. На решті території без істотних опадів, удень у центральних і східних областях невеликий дощ.

Уночі та вранці в південній частині туман (на решті території країни місцями). Удень у північно-східних областях місцями налипання мокрого снігу.

Вітер південно-західний із переходом у північній частині країни та центральних областях на східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на сході країни 1-4° морозу. Удень 3-8° тепла, на півдні країни 7-12 °.

У Києві завтра без істотних опадів, удень помірний дощ. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7°.

17 листопада у західних, північних та місцевих центральних областях уночі помірний, удень місцями невеликий мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території опади переважно у вигляді дощу, температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° (у Криму 10-15°).

У Києві в четвер вночі помірний, удень місцями невеликий мокрий сніг. Температура вночі та вдень 0-2° тепла. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.


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