У найближчі дві доби на всій території України очікується ожеледиця та мокрий сніг

Уночі в четвер, 23 листопада, у південно-східній, удень у північній частині України невеликий сніг і мокрий сніг, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У всій країні, крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень у західних і північних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25 м/с.

Температура у східних областях уночі 10-15°, вдень 2-7° морозу. На решті території вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На півдні країни та Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в ніч на четвер без опадів, удень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.

У п’ятницю, 24 листопада, у південній частині без опадів, температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°. У східних і північно-східних областях сніг, температура вночі 1-6° морозу (на сході країни до 9° морозу), вдень близько 0°.

На решті території вночі помірний мокрий сніг, удень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

У Києві в ніч на п’ятницю помірний мокрий сніг, удень невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, 4-6° тепла.