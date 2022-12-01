Суспільство

У найближчі дві доби на більшості територій України без опадів

1 Грудня 2022 22:00
7

У п’ятницю, 2 грудня, у південно-західних областях України невеликий сніг, удень із дощем. У Криму також очікується дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території країни без суттєвих опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с, на сході та південному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у північних та східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

У суботу, 3 грудня, без опадів, лише на крайньому півдні невеликі опади у вигляді мокрого снігу, вдень із дощем. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, на сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та південних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На Закарпатті 3-8° тепла, у Криму вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла. На решті території вночі 4-9° морозу, у східній частині 4 грудня 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, удень 1-3° морозу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2022 22:04
88

Байден: Путін прорахувався у всьому
1 Грудня 2022 21:44
37

Франція та США посилять військову допомогу Україні
1 Грудня 2022 20:47
39

Генсек НАТО: Поки що рано говорити про передачу Україні систем ППО “Патріот”
1 Грудня 2022 19:43
232

BBC: Відео із закликами вбивати українців збирають мільйони переглядів у тіктоці
1 Грудня 2022 19:05
88

Ще два посольства України отримали погрози на свою адресу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
усі думки