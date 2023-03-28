У МЗС Польщі не виключають візит Зеленського до Варшави

Візит Володимира Зеленського до Варшави може відбутися найближчим часом, повідомив в ефірі радіостанції Wnet заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський, додавши, що поїздку готуватимуть таємно, проте закликав “не поспішати”.

“Я думаю, що це (візит Зеленського) відбудеться найближчим часом, але не поспішатимемо”, – сказав Яблонський.

Він зазначив, що підготовка візиту відбуватиметься таємно. “Ми, звичайно, не оголошуватимемо про цей візит, як це зазвичай відбувається… У разі… Зеленського такої заяви не буде, з міркувань безпеки”, – відповів заступник міністра.

Він наголосив, що наразі триває дуже інтенсивна дискусія про майбутнє України та її відновлення після закінчення війни. “Створюється певна система, на основі якої функціонуватиме цей механізм, який іноді називають “планом Маршалла” для України”, – сказав Яблонський.

При цьому він наголосив, що польський бізнес готовий до участі у відновленні України. “Зустрічі проводяться регулярно; вже кілька сотень компаній подали заявку на спільну платформу, яку ми створили, і в рамках якої відбувається обмін інформацією”, – сказав заступник міністра, додавши, що триває робота над польсько-українською угодою, яка “створить двосторонні привілеї …, щоб польські компанії та громадяни мали привілеї в Україні”.