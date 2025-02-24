У Москві жінка зі словами “хлопчики гинуть” зруйнувала меморіал біля пам’ятника Лесі Українці

У Москві затримали місцеву жительку, яка ввечері 24 лютого зруйнувала меморіал, що виник біля пам’ятника Лесі Українці на Українському бульварі у зв’язку з третьою річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє Sotavision.

Як пише видання, жінка підійшла до пам’ятника близько 19:00 за місцевим часом і “почала активно штовхати, ламати і викидати квіти”. Журналісти поцікавилися, навіщо вона це робить. Жінка відповіла: “Тому що хлопчики гинуть”.

Після того, як один із журналістів звернув увагу поліцейських на те, що трапилося, жінку відвели в патрульну машину.