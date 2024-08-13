Суспільство

У Москві посилено заходи безпеки, чекають на диверсантів, – ЗМІ 
13 Серпня 2024 20:42
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росія
Ілюстративне фото / ТАСС

У Москві посилено заходи безпеки. У першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні “резерви” з числа співробітників.

Як пишуть росЗМІ, у Москві триває постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до міста та області.

Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля.

Крім того, додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві, на своїй базі, на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування.


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