У Москві посилено заходи безпеки, чекають на диверсантів, – ЗМІ 

У Москві посилено заходи безпеки. У першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зроблені щоденні “резерви” з числа співробітників.

Як пишуть росЗМІ, у Москві триває постійний моніторинг загроз, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп до міста та області.

Також співробітники спецполку з автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС. Посилено охорону території в центрі та навколо Кремля.

Крім того, додатково співробітники спецполку та ОМОНу щодня сидять у резерві, на своїй базі, на випадок необхідності виїзду і швидкого реагування.