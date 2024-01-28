Кримінал

У Москві горить Театр Сатири

28 Січня 2024 12:02
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пожежа, москва

У Москві загорілася будівля Театру Сатири на Тріумфальній площі. Про це повідомляє агентство міських новин “Москва” з посиланням на прес-службу столичного управління МНС.

“28 січня 2024 року о 10:58 до центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії в Москві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Тріумфальна площа, буд. 2. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів відбувається вихід диму з-під покрівлі адміністративної будівлі”, – йдеться в повідомленні відомства.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці події працюють 76 фахівців і 21 одиниця техніки, додали в МНС. Площа пожежі становить 200 квадратних метрів, вогонь швидко поширюється дерев’яними конструкціями.

Телеграм-канал “112” пише, що пожежа почалася під час ремонтних робіт – горять дерев’яні конструкції на даху будівлі.


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