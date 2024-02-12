Суспільство

У Молдові на місці падіння уламків “шахеда” знайшли 50 кілограмів вибухівки

12 Лютого 2024 14:39
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молдова
Уламки "шахеда", знайдені на території Молдови 11 лютого / Фото: Прикордонна служба Молдови

У Молдові в районі молдовсько-українського кордону під час обстеження місця падіння уламків бойового безпілотника Shahed у Вулканештському районі сапери виявили бойову частину дрона, що містить близько 50 кг вибухової речовини.

Про це повідомив генінспектор поліції Молдови, передає NewsMaker.

Співробітники вибухотехнічного відділу МВС Молдови знешкодили та зібрали всі уламки безпілотника.

Найближчим часом сапери в умовах безпеки детонують виявлений заряд вибухівки, зазначили у поліції.

Там наголосили, що з моменту виявлення уламків і до завершення розслідування весь периметр падіння дрона оточили, забезпечивши безпеку та недоступність до небезпечного об’єкта.


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