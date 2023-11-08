У Міноборони розслідують дії посадовців, які організували шикування 128-ї бригади

Міністерство оборони України проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували шикування бійців 128-ї бригади неподалік лінії фронту в Запорізькій області.

Внаслідок удару росіян загинули цивільні та військові, сказала в ефірі телемарафону радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у середу, 8 листопада.

За словами Сапьян, розслідування досі триває, адже воно є доволі складним. Також вона додала, що слідчі ДБР, СБУ, Національної поліції разом з Офісом генпрокурора «працюють цілодобово», щоб зʼясувати деталі трагедії.

«Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували такий захід біля лінії фронту. Такого не повинно повторюватися. Люди, які, як буде встановлено, причетні до цієї трагедії, мають понести відповідальність. Наразі поки що новин немає, це доволі складне розслідування», — сказала Сапьян.