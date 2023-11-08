Кримінал

У Міноборони розслідують дії посадовців, які організували шикування 128-ї бригади

8 Листопада 2023 16:25
читать на русском →
війна

Міністерство оборони України проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували шикування бійців 128-ї бригади неподалік лінії фронту в Запорізькій області.

Внаслідок удару росіян загинули цивільні та військові, сказала в ефірі телемарафону радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян у середу, 8 листопада.

За словами Сапьян, розслідування досі триває, адже воно є доволі складним. Також вона додала, що слідчі ДБР, СБУ, Національної поліції разом з Офісом генпрокурора «працюють цілодобово», щоб зʼясувати деталі трагедії.

«Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували такий захід біля лінії фронту. Такого не повинно повторюватися. Люди, які, як буде встановлено, причетні до цієї трагедії, мають понести відповідальність. Наразі поки що новин немає, це доволі складне розслідування», — сказала Сапьян.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Листопада 2023 13:59

Єврокомісія рекомендує державам Євросоюзу почати переговори з Україною про вступ до ЄС
8 Листопада 2023 14:54

ДБР розглядає чотири версії загибелі помічника Залужного
8 Листопада 2023 13:17

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів
8 Листопада 2023 12:55

Нардеп Дубінський отримав від НАЗК протокол про корупцію
8 Листопада 2023 11:03

Колишнього начальника “міліції ЛНР” підірвали у власному авто
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки