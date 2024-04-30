У Міноборони розповіли скільки платять військовим за участь у боях та знищену ворожу техніку

Військовослужбовці отримують грошове забезпечення та додаткові виплати за участь у бойових діях, а також винагороду за знищену російську техніку.

Про це в етері телемарафону сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

“Важка та ризикована робота має гідно оплачуватися. І тепер військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, отримуватиме 20 100 грн мінімально – це основне грошове забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. грн за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення”, — сказав він.

Лазуткін пояснив, загалом піхотинець може отримати за місяць 190 100 грн, а для офіцерів виплати більші.

Поза зоною бойових дій військові гарантовано отримують 20 тис. грн, а якщо воїн виконує спеціальні, але не бойові завдання, до грошового забезпечення він отримує 30 тис. грн на місяць.

Також, за словами речника МОУ, військовослужбовці можуть отримати грошову винагороду за знищену техніку росіян:

за російський військовий автомобіль можна отримати 12 180 грн,

за танк – 48 720 грн.

за корабель першого рангу — понад 243 000 грн.

за броньовані машини – БМП і БТР – можна отримати понад 40 000 грн;

за літак чи гелікоптер – понад 100 000 грн.

“Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. І бажано, щоб була фото- чи відеофіксація. Зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою, це не повинно бути великою проблемою”, – пояснив Лазуткін.