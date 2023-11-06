У міноборони Росії звітують про “знищення” техніки, яку ЗСУ ніколи не отримували

Міністерство оборони країни-агресора Росії поширює фейки про «знищення» техніки, яку Україна ніколи не отримувала, пише Telegram-канал Можем объяснить у понеділок, 6 листопада.

Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) зауважили, що російське міноборони двічі — у вересні та жовтні — звітувало про «знищення» американської гаубиці M198, яку ніколи не передавали Силам оборони.

У березні 2023 року міноборони Росії оголосило про «знищення» 153-ї гаубиці M777. При тому, що, за даними OSINT-проєкту Oryx, на озброєнні Сил оборони перебуває лише 152 таких гаубиці, росіяни продовжують регулярно доповідати про «знищення» M777 — тільки минулого тижня гаубиці з’являлися у «зведеннях» відомства країни-агресора щодня з понеділка по четвер, зазначає канал.

Навіть прокремлівський ресурс Военное обозрение наприкінці 2022 року писав, що окупанти доповіли про «знищення» 44 РСЗВ HIMARS, хоча Україна отримала лише 40 систем, та іронізував, що «мінус чотири установки HIMARS кошмарять усю лінію оборони та об’єкти в тилу».

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в жовтні нафантазував «знищення» 24 українських літаків за п’ять днів, а пізніше оголосив, що окупанти за жовтень «збили» вже 37 літаків, хоча росіяни не показали жодного фото уламків. При цьому проєкт Oryx вважає, що Україна з початку повномасштабного вторгнення могла втратити 77 літаків.

Російський диктатор Путін теж плутався у фейках про «знищену» українську техніку і у вересні заявляв, що Україна «втратила» 18 тисяч бронемашин, а в жовтні знизив цю цифру майже вдесятеро — до 1900 бронемашин.