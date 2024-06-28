Суспільство

У Міноборони підтвердили удар по Центру космічного зв’язку в окупованому Криму
28 Червня 2024 19:18
читать на русском →
війна, крим
Наслідки удару Сил оборони по Центру космічного зв’язку в окупованому Криму / Фото: Схеми

Сили оборони уразили російський Центр космічного стеження та зв’язку в окупованому Криму.

Про це повідомляє медійний майданчик Сил оборони Military Media Center.

“Сили оборони України продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога. Ураження російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян”, – йдеться у повідомленні.

Також протягом тижня захисники України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс Оса, штурмовий літак Су-25 і дві БМ-21 Град. Military Media Center також відзначив перший випадок знищення російського FPV-дрона за допомогою гармати Bushmaster на БМП Bradley.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
28 Червня 2024 22:00

З російського полону повернули 10 цивільних. Серед них – Наріман Джелял
28 Червня 2024 21:47

“Я знаю, що вже не молодий”: Байден визнав поганий виступ на дебатах
28 Червня 2024 21:36

У Дніпрі зросла кількість постраждалих, частина будинку обвалилася
28 Червня 2024 20:25

Росіяни нарощують інтенсивність атак, – Генштаб
28 Червня 2024 19:18

У Міноборони підтвердили удар по Центру космічного зв’язку в окупованому Криму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки