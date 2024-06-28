У Міноборони підтвердили удар по Центру космічного зв’язку в окупованому Криму

Сили оборони уразили російський Центр космічного стеження та зв’язку в окупованому Криму.

Про це повідомляє медійний майданчик Сил оборони Military Media Center.

“Сили оборони України продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності ворога. Ураження російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму є важливою військовою складовою у системі супутникового зв’язку та навігації для росіян”, – йдеться у повідомленні.

Також протягом тижня захисники України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс Оса, штурмовий літак Су-25 і дві БМ-21 Град. Military Media Center також відзначив перший випадок знищення російського FPV-дрона за допомогою гармати Bushmaster на БМП Bradley.