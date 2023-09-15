Суспільство

У Мелітополі вибух

15 Вересня 2023 07:12
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вибух

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram

“Неспокійний світанок у Мелітополі. Жителі повідомляють про звуки одиночного вибуху”.


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