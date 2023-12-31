У лікарнях Харківської області перебувають 13 постраждалих від обстрілів

Станом на зараз у лікарнях Харківської області на стаціонарному лікуванні перебувають 13 постраждалих від обстрілів окупантів – 8 жінок та 5 чоловіків.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні.

Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих – 37-річний чоловік у якого уламкові ураження голови та тулубу, а також 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний.

Інші пацієнти мають легкі травми. Зокрема постраждалі отримали уламкові поранення, забійні рани.

14 – річного підлітка, якого після обстрілів доставили в лікарню, медики оглянули та залишили на амбулаторному лікуванні.