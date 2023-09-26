У Латвії будуть штрафувати за наліпки “Я — русский” на автомобілях

У Латвії поліція обіцяє штрафувати за автомобільні наліпки з написами “Я — русский/русская”, оскільки вважає їх “потенційно провокаційними написами російською мовою”.

Про це йдеться у повідомленні поліції Латвії у соцмережі Х (колишній Твіттер).

“Якщо співробітники Державної поліції виявлять транспортні засоби з такими знаками, вони негайно попросять особу зняти їх і пояснити мету та мотивацію встановлення знаку. Особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності”, — зазначається у повідомленні.

“З огляду на геополітичну ситуацію на даний момент, військові дії Росії проти України, а також загальний контекст, неприпустимими є будь-які прославляння військової агресії, зокрема розміщення на транспортних засобах потенційно провокативних написів російською мовою, як-от “Я русский/Я русская”, у такий спосіб, можливо, вихваляючи військову агресію або висловлюючи підтримку воєнним злочинам, скоєним країною-агресором в Україні”, — ідеться в повідомленні Держполіції.

Латвійські правоохоронці закликали мешканців повідомляти про транспортні засоби з такими написами.