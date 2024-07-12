У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, є загиблі

У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, які намагалися дістатися Великої Британії, внаслідок чого загинуло четверо людей.

Про це повідомляє BBC.

Це сталося у ніч на 11 липня. Мігранти впали у море поблизу узбережжя Булонь-сюр-Мер на півночі Франції. Сповіщення про це отримав патрульний катер ВМС.

Як зазначили у поліції, вдалося врятувати 63 людей. Чотирьох, яких знайшли “без свідомості”, врятувати не змогли.

Згідно з попередніми даними французької берегової охорони, у рятувальних операціях також допомогло рибальське судно.

BBC звернулася для отримання додаткової інформації до французької влади.