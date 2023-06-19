Суспільство

У Києві зупинився фунікулер

19 Червня 2023 13:10
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київ

У столиці через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера.

Про це повідомляє КМДА.

Скільки потрібно часу на вирішення проблеми, міська влада не вказує.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.


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