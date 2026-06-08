У Києві зірвали замах на посадовця ГУР: агенту РФ обіцяли $100 тисяч

Правоохоронці запобігли замаху на одного з посадовців Головного управління розвідки Міноборони України та затримали підозрюваного у підготовці злочину. За даними слідства, російські спецслужби пообіцяли виконавцю 100 тисяч доларів за вбивство.

Нацполіція затримала киянина, який готував замах на посадовця військової розвідки / Фото: Нацполіція

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з іншими правоохоронними органами викрили та затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці замовного вбивства одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України.

Як повідомили в Національній поліції, російські спецслужби завербували 38-річного мешканця Києва та пообіцяли йому 100 тисяч доларів США за ліквідацію посадовця. За даними слідства, 10 тисяч доларів він отримав як аванс.

Реклама

Реклама

Правоохоронці встановили, що підозрюваний збирав інформацію про маршрут пересування посадовця, його графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру.

Після цього він визначив спосіб вчинення злочину — за допомогою FPV-дрона — та почав шукати виконавця, який мав навички керування безпілотниками.

Чоловіка затримали до реалізації задуманого. Операцію провели за участю оперативників карного розшуку, кримінальної поліції, слідчих Нацполіції та у взаємодії з ВБ ГУР МОУ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного вилучили мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — готування до умисного вбивства з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до підготовки замаху. Досудове розслідування триває.