У Києві судитимуть працівника автомийки, який викрав і розбив BMW клієнта

У Києві судитимуть 18-річного працівника автомийки, який викрав і розбив автомобіль клієнта. Про це повідомили в поліції Києва.

18-річний автомийник на BMW клієнта врізався в стовп — йому загрожує до 12 років в’язниці / Фото: Нацполіція

За даними слідства, у вересні 24-річний киянин залишив свій BMW на автомийці для полірування кузова та хімчистки салону. Згодом власник дізнався, що його автомобіль потрапив у ДТП.

Правоохоронці встановили, що 18-річний працівник автомийки, маючи доступ до ключів, самовільно сів за кермо авто та поїхав містом. На вулиці Набережно-Луговій він не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Хлопець не постраждав, але, як показав тест «Драгер», перебував у стані алкогольного сп’яніння — 0,98 проміле.

Порушника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу — незаконне заволодіння транспортним засобом, вартість якого у понад 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Матеріали справи вже скеровано до суду. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.