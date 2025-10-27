        Кримінал

        У Києві шахрай виманив у військового $5 тисяч за “авто для фронту”

        Сергій Бордовський
        27 Жовтня 2025 12:27
        Ілюстративне фото Нацполіції
        У Києві правоохоронці викрили шахрая, який під приводом допомоги Збройним силам виманив у військовослужбовця близько 5 тисяч доларів США. Про це повідомила поліція Києва.

        За даними слідства, військовий домовився з чоловіком, який нібито займався пригоном автомобілів із-за кордону, про купівлю позашляховика для потреб фронту. Зловмисник отримав від покупця гроші, але зник і перестав виходити на зв’язок.

        Оперативники встановили особу шахрая — ним виявився 36-річний уродженець Херсонщини, раніше судимий за шахрайство та наркозлочини. Як з’ясувалося, доставляти автомобіль він навіть не планував.

        Фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), що передбачає до п’яти років позбавлення волі.

        Суд обрав чоловікові запобіжний захід — тримання під вартою на час слідства.


