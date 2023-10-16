Суспільство

У Києві розпочинається опалювальний сезон

16 Жовтня 2023 09:48
читать на русском →
опалення

У понеділок, 16 жовтня, у Києві почали підключати до тепла житлові будинки, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. Водночас для повного запуску централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі, потрібно декілька днів.

Кличко зазначив, що рішення розпочати опалювальний сезон є виправданим, оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання.

«Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами», — підкреслив мер столиці.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Жовтня 2023 08:23

Ракети і дрони: Повітряні сили розповіли деталі нічної атаки
16 Жовтня 2023 09:08

З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі громадянами України
16 Жовтня 2023 07:57

На Полтавщині уламками ракети пошкоджені кілька будинків, є постраждалі
16 Жовтня 2023 07:28

На Авдіївському напрямку ворог продовжує вести безуспішні штурмові дії, – Генштаб
16 Жовтня 2023 07:08

США можуть подбати й про Україну, й про Ізраїль – Байден
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки