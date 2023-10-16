У Києві розпочинається опалювальний сезон

У понеділок, 16 жовтня, у Києві почали підключати до тепла житлові будинки, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, уже з завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. Водночас для повного запуску централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі, потрібно декілька днів.

Кличко зазначив, що рішення розпочати опалювальний сезон є виправданим, оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання.

«Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киян необхідними сервісами», — підкреслив мер столиці.