Суспільство

У Китаї затонув перший у своєму класі ударний атомний підводний човен, – Reuters
27 Вересня 2024 12:38
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Ілюстративне фото з відкритих джерел

Перший у своєму класі ударний атомний підводний човен Китаю затонув.

Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що Китай уже має найбільший у світі військово-морський флот із понад 370 кораблями, і він розпочав виробництво нового покоління ядерних підводних човнів.

Високопоставлений чиновник з питань оборони США анонімно розповів, що новий перший у своєму класі китайський ударний атомний підводний човен затонув біля пірсу десь між травнем і червнем 2024 року.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні не пояснив інформацію: “Ми не знайомі з ситуацією, про яку ви згадали, і наразі не маємо інформації”.

Чиновник США сказав, що невідомо, що спричинило затоплення човна і чи було на борту в той час ядерне паливо.

“На додаток до очевидних питань щодо стандартів навчання та якості обладнання, інцидент порушує глибші питання про внутрішню підзвітність та нагляд НВАК (Народно-визвольна армія Китаю) за оборонною промисловістю, яка вже давно страждає від корупції”, — сказав чиновник, додавши, що не дивно, що ВМС НВАК намагатимуться приховати затоплення.


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