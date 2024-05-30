У Криму уражено 4 катери “Тунєц”, 2 з яких них знищено, – ГУР

Внаслідок операції ГУР у Криму спецпризначенці “Group 13” знищили у Криму два ворожі катери КС-701 “Тунєц” та уразили ще два судна такого ж типу.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

“Тож загалом втрати держави-агресора від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 “Тунєц”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.