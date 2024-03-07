Кримінал

У Криму працюють зарядні станціі, виготовлені на заводі з орбіти “слуги народу” Куницького, — Схеми

7 Березня 2024 10:16
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слуга народу, крим
Депутат від фракції партії "Слуга народу" Олександр Куницький / Фото: Liga.net

У тимчасово окупованому Криму запрацювала мережа зарядних станцій, виготовлених у Харкові на заводі Autoenterprise з орбіти народного депутата від Слуги народу Олександра Куницького. Сам він заперечує свою причетність до продажів, йдеться у розслідуванні Схем.

Журналісти заявили, що їм вдалося документально відстежити увесь шлях та обставини, за якими українські зарядні станції виробництва Autoenterprise потрапили з Харкова на окупований півострів.

Схеми дістали та проаналізували з десяток контрактів холдингу Autoenterprise і верифікували їх за допомогою даних з баз імпортно-експортних операцій ImportGenius та Вашингтонського центру оборонних досліджень C4ADS. Журналісти дійшли висновку, що щонайменше з 2016-го харківська фірма “АЄ Фекторі” з групи Autoenterprise постачала електрозарядні станції як приватним російським компаніям, так і для державної структури – холдингу “Россети”.

Крім того, як стверджують журналісти, з 2021 року в Криму запрацювала та збільшувалась мережа електрозарядних станцій під брендом DriveEnergy, виготовлених саме на харківському заводі Autoenterprise. На станціях прямо вказано, що вони “зроблені в Україні”.

Зарядні станції у тимчасово окупованому Криму

Журналісти отримали копію дилерської угоди за 2021 рік між російською компанією DriveEnergy та українською “АЄ Фекторі” з групи Autoenterprise, в якій зазначається, що харківська фірма мала протягом 2021-2022 років продавати російській компанії зарядні станції та компоненти, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. Також працівники холдингу Autoenterprise мали навчити персонал DriveEnergy працювати з технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.

Компанію Driveenergy у березні 2021 року зареєстрував кримчанин Руслан Дєвлєчаєв у місті Краснодар, відкривши однойменний магазин у Криму та запустивши мережу зарядних станцій. Після окупації півострова він залишився у Криму, отримав паспорт РФ, перереєстрував бізнес за законами РФ та почав його розвивати, йдеться у розслідуванні.

Журналісти зазначили, що Дєвлєчаєв активно співпрацює з окупантами Криму – зокрема, у квітні 2022-го він брав участь у відкритті “першої в Криму станції технічного обслуговування для електромобілів” разом із “міністром економічного розвитку” Криму Дмитром Шеряком, а у червні 2023-го в Сімферополі – у відкритті “найбільшої зарядної станції в Європі”, де були “міністерка фінансів” Ірина Ківіко та “міністр палива й енергетики” Ігор Корінь.

Директорка харківського підприємства, депутатка Харківської міськради Аліна Мустафаєва заявила в коментарі Схемам, що їй невідомо, як станції опинилися в Криму, а мати взаємовідносини із РФ на той час, як вона наголосила, законом не заборонялось.

Офіційний власник Autoenterprise – Дмитро Ніконов, який до лютого 2024 року залишався помічником Куницького на громадських засадах.

Схеми зазначили, що з Ніконовим, ще до походу в Раду, Куницький роками просував цей бізнес, рекламував харківську розробку та “усіляко афішував свою приналежність до цього бізнесу”.

Журналісти, посилаючись на відповідні документи, стверджують, що Куницький був глибоко інтегрований у холдинг та займав різні посади у різних фірмах Autoenterprise, а також входив у керівні органи самого холдингу: впритул до обрання депутатом був членом наглядової ради в іншій компанії Autoenterprise “НВП Система”.

Депутатська приймальня Куницького і досі розміщена за адресою харківського заводу.

Ніконов заперечив продаж харківської продукції в Крим та наголосив, що з окупованим півостровом “взаємовідносин не було”.

Куницький у коментарі Схемам заявив, що йому “невідомо” про продаж харківської продукції до РФ з 2016-го, але вважає “зараз це неприпустимим”. Про те, як станції опинилися на окупованій території, сказав, що не знає. Депутат наголосив, що “до продажів не мав жодного стосунку”.


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