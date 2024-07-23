Суспільство

У Криму лунали вибухи, окупаційна влада перекривала Керченський міст
23 Липня 2024 09:25
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Уночі 23 липня окупований Севастополь знову зазнав атаки дронів, повідомляє окупаційний “очільника міста” Михайла Развожаєва.

Крім цього, вранці 23 липня підконтрольний владі РФ телеграм-канал про оперативну ситуацію на Керченському мосту повідомляв про зупинення руху автотранспорту. Міст залишався закритим близько 40 хвилин.

Трохи пізніше на Telegram-каналі “Кримський вітер” з’явилося повідомлення про “приліт” у порт Кавказ. За поки непідтвердженим повідомленням є влучання у залізничний пором. Порт Кавказ – п’ятий за вантажообігом порт Російської Федерації і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні.


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