У Криму лунали вибухи, окупаційна влада перекривала Керченський міст

Уночі 23 липня окупований Севастополь знову зазнав атаки дронів, повідомляє окупаційний “очільника міста” Михайла Развожаєва.

Крім цього, вранці 23 липня підконтрольний владі РФ телеграм-канал про оперативну ситуацію на Керченському мосту повідомляв про зупинення руху автотранспорту. Міст залишався закритим близько 40 хвилин.

Трохи пізніше на Telegram-каналі “Кримський вітер” з’явилося повідомлення про “приліт” у порт Кавказ. За поки непідтвердженим повідомленням є влучання у залізничний пором. Порт Кавказ – п’ятий за вантажообігом порт Російської Федерації і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні.