У Кремлі все ж таки розгледіли загрозу у вступі Фінляндії до НАТО

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков несподівано різко прокоментував вступ Фінляндії до НАТО, назвавши це зазіханням на безпеку та національні інтереси Росії.

“У Кремлі вважають, що це чергове загострення ситуації. Розширення НАТО – це зазіхання на нашу безпеку та національні інтереси РФ, ми про це говорили. І саме так ми це сприймаємо. І, природно, це змушує нас вживати контрзаходів щодо забезпечення власної безпеки і в тактичному, і у стратегічному плані”, – заявив Пєсков.

4 квітня під час засідання глав МЗС країн НАТО у Брюсселі Фінляндія офіційно приєдналася до блоку, ставши його 31-м членом.

Досі російська влада байдуже реагувала на процес вступу Фінляндії і Швеції до альянсу, що триває з минулого року.

Президент Росії Володимир Путін заявляв: “Росія не має проблем з Фінляндією та Швецією, їх вступ до НАТО не створює безпосередньої загрози”.

Тепер Пєсков наголосив, що вступ до НАТО Фінляндії докорінно відрізняється від намірів України.

“Фінляндія ніколи не ставала антиРосією, і з Фінляндією у нас не було суперечок”, – заявив він.

“Цим і продиктована необхідність проведення спецоперації та досягнення поставленої мети”, – додав Пєсков.

Представник Кремля також попередив, що вступ Фінляндії до НАТО неминуче вплине на російсько-фінські відносини:

“Альянс таки є структурою недружньою, а багато в чому ворожою для Російської Федерації”, – сказав Пєсков.