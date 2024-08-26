Кримінал

У Краматорську зросла кількість постраждалих через удар по готелю
26 Серпня 2024 20:19
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Наслідки удару по готелю у Краматорську / Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок російського обстрілу готелю у Краматорську Донецької області 24 серпня, кількість постраждалих збільшилась до восьми осіб.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Поранені – п’ятеро журналістів іноземного медіа 38, 40, 41, 46 та 58 років. Також поранення різного ступеня тяжкості мають 60-річний співробітник готелю, а також 32 та 34-річні жительки, які на момент атаки перебували у своїх оселях. 

За інформацією прокуратури, у потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, різані рани, множинні забої, акубаротравми, черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою “Іскандер-М”.


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