У Краматорську понад 20 поранених, є загиблі

За попередніми даними, росія вдарила по місту двома ракетами С-300. Серед поранених – дитина. Під завалами можуть залишатися люди, зокрема діти.

Проводиться рятувально-пошукова операція.

Як повідомили в Нацполіції, обстріл стався близько 19:50. Одна ракета поцілила у кафе в центрі Краматорська, де були відвідувачі. Будівля обрушилась, наразі триває розбір завалів.

Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.

Внаслідок атаки вбито двох цивільних осіб, ще щонайменше 22 зазнали поранень.

Пошкоджено 2 приватних будинки, масштаби руйнувань уточнюються.

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики поліції та всі екстрені служби.