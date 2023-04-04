Кримінал

У КДБ Білорусі заявили, що запобігли теракту в консульстві РФ у Гродно – сліди ведуть в Україну

4 Квітня 2023 15:26
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Громадянина РФ Олексія Куликова та громадянина Білорусі Вадима Паценка затримали за підозрою в підготовці терактів у Гродно, повідомив державний білоруський телеканал ОНТ, посилаючись на КДБ Білорусі.

В анонсі телеканалу, опублікованому в телеграмі, сказано, що метою підозрюваних нібито стали кілька об’єктів у Гродно: військкомат, військова частина, дві нафтобази та генеральне консульство Росії.

ОНТ стверджує, що, за даними спецслужб Росії та Білорусі, операцією керував співробітник Головного управління розвідки Міноборони України В’ячеслав Розум, який завербував щонайменше двох осіб.


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