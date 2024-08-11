У Казані затримали активіста, який вирішив підтримати жителів Курської області

У Казані затримали активіста Дмитра Румянцева, який вийшов на пікет на підтримку жителів Курської області.

Як пишуть місцеві ЗМІ, активіст казанського відділення “Громадянської ініціативи” вийшов на вулиці Баумана з плакатом “Разом для Курська”, на якому розмістив QR-код, що веде на тг-канал зі збору гуманітарної допомоги. Але незабаром його затримала поліція. За словами Румянцева, саме QR-код і став приводом для затримання.

“Я їм [поліцейським] пояснював, що QR-код веде на канал, у якому ми проводимо діяльність на підтримку жителів Курської області. Я їм це пояснював, але вони все одно мене супроводжують [у відділ поліції]” – розповів активіст.