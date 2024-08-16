Суспільство

У ГУР повідомили , що їх дрони Magura уразили 18 ворожих суден за півтора року
16 Серпня 2024 12:41
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гур, дрони
Морський дрон / Reuters

Морські дрони українського виробництва MAGURA V5 за півтора року уразили 18 російських суден.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може”, – розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним Тринадцятий.

Він також розповів, що українські розвідники атакували великі російські кораблі “зграєю” дронів – завдавали відразу п’ять і більше уражень, що спричиняло критичні пошкодження.

У ГУР зазначили, що ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатний долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість становить 80 км/год, а вага бойової частини – 250 кг.


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