У ГУР повідомили , що їх дрони Magura уразили 18 ворожих суден за півтора року

Морські дрони українського виробництва MAGURA V5 за півтора року уразили 18 російських суден.
Про це повідомляє ГУР МО.
“Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може”, – розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним Тринадцятий.
Він також розповів, що українські розвідники атакували великі російські кораблі “зграєю” дронів – завдавали відразу п’ять і більше уражень, що спричиняло критичні пошкодження.
У ГУР зазначили, що ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатний долати відстань понад 800 кілометрів. Його швидкість становить 80 км/год, а вага бойової частини – 250 кг.