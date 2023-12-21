У Грузії проросійські радикали спалюють прапори ЄС

У Грузії проросійські радикали з Alt-Info на знак протесту спалюють прапори Європейського Союзу.

Про це повідомив проєкт SOVA.

Раніше один із членів прокремлівського руху Лаша Шарухія спалив найбільший прапор Євросоюзу, встановлений на будівлі адміністрації в місті Мцхета. Суд відправив його до в’язниці строком на 6 років.

У відповідь на це прихильники і члени Alt-Info розгорнули протестну кампанію – вони демонстративно палять прапори ЄС, знімають це на відео і поширюють кадри в соцмережах.

Радикали вимагають звільнити Лашу Шарухію, в іншому разі погрожують влаштувати заворушення.

У МВС Грузії повідомили опозиційному каналу Pirveli TV, що всіх учасників цієї кампанії ідентифікують і щодо цих осіб вживатимуть “передбачені законом заходів”.

Лідер Alt-Info Кока Моргошия заявив, що прапор ЄС “асоціюється з аморальною поведінкою”, і що сотні людей уже приєдналися “стихійно” до цієї кампанії.

“У всіх протест. Висловлюємо солідарність. Ми всіляко спробуємо, щоб через цю маячню людину не ув’язнили. Люди за власною волею спланували і здійснили цей протест – щохвилини поширюються нові кадри цього.

Це охопить усю країну, і це можна тільки вітати, на мій погляд. Це маячня – як можна через спалення прапора людину відправляти до в’язниці?! У той час як ті, кого треба заарештувати, сидять у парламенті країни!”, – заявив Моргошия.