Політика

У Грузії почалися вибори до парламенту
26 Жовтня 2024 09:26
читать на русском →
вибори, грузія
Виборчі дільниці відкриті. Це перше електронне голосування для Грузії / Фото Маріам Нікурадзе @mari_nikuradze

У Грузії 26 жовтня проходить голосування на виборах до парламенту. Понад три тисячі виборчих дільниць відкрилися по всій країні сьогодні о 8:00 за місцевим часом.

Громадяни Грузії обирають до парламенту 150 депутатів за пропорційною системою – тобто, відсоток голосів тієї чи іншої партії відповідатиме кількості місць у парламенті.

У виборах беруть участь 18 партійних об’єднань. За даними соцопитувань, найбільші шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр мають п’ять партій: провладна «Грузинська мрія», яка вважається проросійською, а також опозиційні прозахідні «Єдиний національний рух», «Коаліція змін», «Сильна Грузія» і «За Грузію».

Загалом у виборах, за даними ЦВК, можуть узяти участь 3,5 мільйона громадян Грузії.

Голосування триватиме до 20:00. Як очікується, попередні підсумки виборів буде оголошено через одну-дві години після закриття виборчих дільниць.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Жовтня 2024 13:03

Росія застосувала комбіновану атаку: на Україну падали ракети і дрони-”камікадзе”
26 Жовтня 2024 12:14

“Дідів 50+” мобілізовуватимуть на рівні з усіма – ТЦК
26 Жовтня 2024 11:35

G-7 остаточно погодила кредит Україні на $50 млрд, забезпечений російськими активами
26 Жовтня 2024 11:10

Зеленський про нічні удари по Україні: російські вбивці повернулись до своєї звичної справи
26 Жовтня 2024 10:15

Внаслідок атаки російських дронів на Київщину померла жінка
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки