У Грузії почалися вибори до парламенту

У Грузії 26 жовтня проходить голосування на виборах до парламенту. Понад три тисячі виборчих дільниць відкрилися по всій країні сьогодні о 8:00 за місцевим часом.

Громадяни Грузії обирають до парламенту 150 депутатів за пропорційною системою – тобто, відсоток голосів тієї чи іншої партії відповідатиме кількості місць у парламенті.

У виборах беруть участь 18 партійних об’єднань. За даними соцопитувань, найбільші шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр мають п’ять партій: провладна «Грузинська мрія», яка вважається проросійською, а також опозиційні прозахідні «Єдиний національний рух», «Коаліція змін», «Сильна Грузія» і «За Грузію».

Загалом у виборах, за даними ЦВК, можуть узяти участь 3,5 мільйона громадян Грузії.

Голосування триватиме до 20:00. Як очікується, попередні підсумки виборів буде оголошено через одну-дві години після закриття виборчих дільниць.