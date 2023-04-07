Кримінал

У Херсонскій області обстріляна бригада швидкої допомоги, двоє фельдшерів дістали поранень

7 Квітня 2023 16:46
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херсонська область

У п’ятницю, 7 квітня, російська артилерія обстріляла Берислав у Херсонській області, повідомляє Херсонська ОВА. Під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.

“Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку. Автівку “швидкої” зачепили уламки російських снарядів – двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби”, – пише ОВА.

У Бериславській РДА додали, що окупанти атакували центр міста Берислава – пошкодивши житлові будинки та будівлю універмагу.


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