У Херсонскій області обстріляна бригада швидкої допомоги, двоє фельдшерів дістали поранень

У п’ятницю, 7 квітня, російська артилерія обстріляла Берислав у Херсонській області, повідомляє Херсонська ОВА. Під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.

“Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку. Автівку “швидкої” зачепили уламки російських снарядів – двоє фельдшерів дістали поранення. На місце події виїхали екстрені служби”, – пише ОВА.

У Бериславській РДА додали, що окупанти атакували центр міста Берислава – пошкодивши житлові будинки та будівлю універмагу.