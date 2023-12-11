Кримінал

У Херсонській області через російські обстріли за добу двоє людей дістали поранення

11 Грудня 2023 08:59
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обстріл

Окупанти продовжують масовані обстріли Херсонської області, через російську агресію за минулу добу 2 людини дістали поранення, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив 84 обстріли, випустивши 435 снарядів із мінометів, артилерії, “Градів”, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

“Через російську агресію 2 людини отримали поранення”, – наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад і медичний заклад у Херсоні.


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