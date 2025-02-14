Суспільство

У Херсоні росіяни вдарили безпілотником по автівці: двоє загиблих
14 Лютого 2025 11:26
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У Херсоні росіяни вдарили по автівці з цивільними / Фото: Нацполіція
У Херсоні росіяни вдарили по автівці з цивільними / Фото: Нацполіція

Протягом доби окупанти атакували цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів: били з артилерії, реактивних систем залпового вогню та БпЛА. Пошкоджень зазнали два багатоповерхові та 14 приватних будинків, гуртожиток навчального закладу та сім автомобілів.

Про це повідомили в поліції Херсонщини.

У Дніпровському районі Херсона росіяни скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль Chevrolet Aveo. Внаслідок удару загинули 58-річна жінка і 63-річний чоловік.

Під артилерійськими ударами ворога перебувала центральна частина міста. Там пошкоджено гуртожиток навчального закладу, два автомобілі, багатоповерховий та приватний будинки.

Село Розлив війська РФ обстріляли з артилерії. Через влучання снаряда у приватний будинок постраждала 51-річна жінка – в неї контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

Також артобстрілом пошкоджено два приватні будинки в Корабельному районі.

Наслідки обстрілів Херсонщини / Фото: Нацполіція

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