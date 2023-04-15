Суспільство

У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за добу

15 Квітня 2023 09:39
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війна, зсу, генштаб, втрати ворога

Минулої доби ЗСУ ліквідували 460 окупантів, знищили 3 танки, 4 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 181550 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3653 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2785 (+1) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 283 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 324 (+3).

Дані уточнюються.

Також, у Генштабі повідомляють, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.


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