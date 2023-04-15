У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за добу

Минулої доби ЗСУ ліквідували 460 окупантів, знищили 3 танки, 4 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, 6 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спеціальної техніки.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 181550 (+460) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3653 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7073 (+4) од,

артилерійських систем – 2785 (+1) од,

РСЗВ – 535 (+0) од,

засоби ППО ‒ 283 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5646 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 324 (+3).

Дані уточнюються.

Також, у Генштабі повідомляють, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.