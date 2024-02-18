У Генштабі ЗСУ підтвердили спробу наступу РФ на Запорізькому напрямку

У Збройних силах України підтвердили, що напередодні російська армія пішла у наступ на Запорізькому напрямку. Українські військові розгромили колону ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 18 лютого.

“Сили оборони на Запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ росіян. Знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 орків відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції. Розпіарений наступ імені “Цезаря Кунікова” на Запорізькому напрямку розбився, як і однойменний ВДК”, – йдеться у заяві.

В українському командуванні додали, що у наступі ворог задіяв 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад.