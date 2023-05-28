У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

Минулої доби ЗСУ ліквідували 400 окупантів, знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3797 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,

артилерійських систем – 3425 (+11) од,

РСЗВ – 574 (+0) од,

засоби ППО ‒ 329 (+0) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),

крилаті ракети ‒ 1056 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 451 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об’єкт противника.