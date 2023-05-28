Суспільство

У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ на фронті

28 Травня 2023 09:34
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генштаб, втрати ворога, війна, зсу

Минулої доби ЗСУ ліквідували 400 окупантів, знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем.

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 206600 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3797 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
  • артилерійських систем – 3425 (+11) од,
  • РСЗВ – 574 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 451 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі додали, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об’єкт противника.


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